Buccellati nell’atmosfera couture delle sfilate parigini. La Maison milanese ha deciso di esporre alcuni pezzi inediti della collezione Vintage all’interno della boutique di rue Saint Honoré. L’evento coincide con la settimana della Haute Couture e rappresentano l’evoluzione stilistica di Buccellati, senza però perdere il suo stile caratteristico. I gioielli selezionati sono stati realizzati tra gli anni Quaranta e gli anni Novanta e rappresentano il top della produzione della Maison per le qualità artigianali con cui sono stati prodotti. La collezione Vintage, al pari di quelle heritage delle grandi firme della gioielleria, è il risultato di una valorizzazione del patrimonio creativo dell’azienda, che oggi fa parte del gruppo Richemont.



L’idea di valorizzare il patrimonio di Buccellati si è tradotto in un lavoro di studio e ricerca, che ha portato all’archiviazione di oltre 20.000 disegni originali, 500 gessi e più di 6.000 fotografie. Da questo lavoro è nata la collezione Vintage. Ogni gioiello della collezione sarà custodito nel suo astuccio d’epoca (se esiste) oppure in un box appositamente studiato per riprodurre lo stile di quello originale. Il certificato di garanzia, inoltre, includerà un’immagine del prodotto attuale e copia del suo disegno originale.



I prodotti della collezione Vintage potranno essere acquistati in selezionate boutique del mondo (Milano, Roma, Parigi, Londra, New York e Los Angeles), grazie anche al supporto dei Vintage Ambassadors, che illustreranno aspetti inediti, segreti e caratteristiche di ogni pezzo.