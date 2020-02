Nanis, the Transformista is still transformed

Nouveaux bijoux dans la collection historique Transformista de Nanis, or jaune et diamants pour des colliers qui changent de forme ♦

Lancée en 2015 pour célébrer le 25e anniversaire, la collection Transformista de Nanis a immédiatement rencontré les faveurs des critiques et du public, comme on dirait pour une critique de film. Alors que le succès se poursuit, Nanis a décidé de poursuivre la collection en ajoutant ou, mieux, en transformant la Transformista: de nouvelles pièces ont été présentées à VicenzaOro. Maintenant, par exemple, de nouvelles boucles d’oreilles en jaune et diamants sont ajoutées à la ligne de bijoux.



Le principe est toujours le même: des colliers qui peuvent changer de forme, qui se transforment en bracelets, et des bracelets qui redeviennent des colliers, avec des diamants pour rendre le design de Laura Bicego encore plus précieux. L’or est toujours patiemment gravé à la main avec un burin, un travail qui nécessite la patience de Job. Mais la finition est sans aucun doute précieuse. A noter également que le bracelet qui devient collier a un mécanisme breveté: n’essayez pas de l’imiter. Lavinia Andorno

