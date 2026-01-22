Die Schmuckmarke präsentiert eine Kollektion klobiger Ringe, die sich vielseitig kombinieren lassen.

In der neuen Saison erfreuen sich markante Formen – insbesondere bei Schmuck – immer größerer Beliebtheit. Diesen Trend greift auch die erschwingliche Schmuckmarke Marlù auf und bringt eine neue Kollektion klobiger Ringe heraus. Die Linie trägt den Namen „Bold Rings“ und lässt keinen Zweifel am Stil der Schmuckstücke. „Bold Rings“ umfasst fünf Modelle mit minimalistischem, skulpturalem Design und abgerundeter Form: einen Contrarié-Ring, einen großen Tropfenring, einen Herzring, einen Wellenring und einen breiten Ring. Jeder Ring ist in verschiedenen Größen und zwei Farben erhältlich: Naturstahl und Stahl mit goldener PVD-Beschichtung.



Ein besonderes Merkmal der Linie ist die Verarbeitung auf der Rückseite: ein Wellenmotiv, das die Ringe ineinandergreifen lässt. So entstehen originelle Kombinationen, die einen individuellen, kontrastreichen Effekt erzielen und den Look verändern.

