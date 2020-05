Hollywood Babylon is back with Duquette

Forse non lo conosci, ma lo hai sicuramente visto al cinema o nella tua home screen: Tony Duquette, scomparso nel 1999, era anche un famoso costumista a Hollywood, nell’età d’oro del cinema, nel secolo scorso. Ma Dunquette era anche designer d’interni, pittore, scultore e, infine, lanciò diverse linee di gioielli. Le sue case, arredate con uno stile tradizionale e sovraccarico, ricordano i gioielli che negli anni ha creato: super elaborati, colorati, grandi, quasi esagerati. Il simbolo di un’era.



Un buon motivo per conoscere (o approfondire) il suo lavoro e il suo stile. A portare alla ribalta il lavoro di Duquette, anni fa, fu il suo ex compagno e allievo, Hutton Wilkinson. I gioielli di Duquette sono in armonia con lo stile hollywwodian. Ad esempio, il grande braccialetto composto da ametista e citrino con ornamenti intagliati, ciascuno centrato da un turchese, con peridoti triangolari e citrini di vari tagli, avrebbe potuto benissimo essere indossato da Liz Taylor. Sono gioielli ispirati al passato, dal periodo 1940 al 1950, tra stile Art Deco e forme geometriche. Sapere. Rudy Serra